Der Afroamerikaner George Floyd war am Montag bei einem Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis ums Leben gekommen. Ein weißer Polizist hatte neun Minuten lang sein Knie in Floyds Nacken gedrückt. Die Aktion wurde auf Video festgehalten. Dem Polizisten wird nun Mord vorgeworfen. Seitdem toben in den USA schwere Unruhen.