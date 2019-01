Nach Tod von Gene Okerlund Hulk Hogan kehrt zu "WWE Raw" zurück

Man hätte es nicht für möglich gehalten, aber Hulk Hogan (65, "No Holds Barred") wird am kommenden Montag sein Comeback in der legendären Wrestling-Show "WWE Raw" feiern. Der Anlass ist allerdings ein trauriger: Die Moderatoren-Legende Gene Okerlund verstarb am vergangenen Mittwoch im Alter von 76 Jahren, was Hogan nun laut Informationen des Portals "TMZ" zu seinem Rücktritt vom Rücktritt bewogen hat.