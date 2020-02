Nach Tod von 3-Doors-Down-Gitarrist Nach Matt Roberts' Tod: Freigesprochenem Arzt droht Lizenzverlust

So soll der Mediziner in bis zu sieben Punkten gegen die ärztlichen Richtlinien verstoßen haben. Dazu zählen zum Beispiel die Verschreibung kontrollierter Substanzen ohne legitimen medizinischen Zweck, unprofessionelles Verhalten und insgesamt ein Fehlverhalten, was den Patienten geschadet habe und in mindestens einem Fall zum Tod geführt habe. Ob damit Roberts gemeint ist, ist nicht bekannt.