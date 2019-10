Nach Tod seiner Schwiegermutter "Äußerst unwohl": Elton John muss Konzert unerwartet absagen

Ein für den 26. Oktober im Bankers Life Fieldhouse in Indianapolis (USA) geplantes Konzert der "Farewell Yellow Brick Road"-Tour konnte am Samstagabend nicht stattfinden, da Elton John (72, "I'm Still Standing") es kurzfristig absagen musste. "Schwersten Herzens" meldete sich der Sänger via Instagram, um seinen Fans mitzuteilen, dass er sich "äußerst unwohl" fühle und deshalb nicht auftreten könne.