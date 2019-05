Nach Tod im August Aretha Franklin: Testament unter Sofakissen gefunden?

Nach einem Bericht der New York Times wurden die Schriftstücke im Haus der Sängerin in einem verschlossenen und schwer zugänglichen Schrank sowie in einem Notizbuch unter einem Kissen ihres Wohnzimmersofas gefunden: 16 Seiten in krakeliger, bisweilen schwer lesbarer Schrift, auf denen Franklin ihre Barschaft, Pelze und Immobilien, ihren Schmuck sowie ihre Tantiemen an Angehörige verteilt.