Nach Tod des Serien-Stars Luke Perry: Emotionale Botschaft von seiner Tochter Sophie

"Ich bin mir nicht sicher, was ich in dieser Situation sagen oder machen soll", schreibt Sophie Perry (18) am Dienstagabend bei Instagram. Sie trauert um ihren Vater Luke Perry (1966-2019), der am gestrigen Montag im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist. Dass sie in den letzten Stunden des einstigen "Beverly Hills, 90210"-Stars bei ihm sein konnte, grenzt an ein kleines Wunder. Sie befand sich über 25 Flugstunden von ihrer Heimat Kalifornien entfernt.