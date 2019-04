Nach Tod der Schauspielerin Hannelore Elsner: Elmar Wepper trauert um eine gute Freundin

Hannelore Elsner ist am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren gestorben. Ihr Familienanwalt Prof. Dr. Matthias Prinz bestätigte, "dass Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen" sei. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news äußerte sich auch Elsners langjähriger Kollege Elmar Wepper (75), der unter anderem in Doris Dörries (63) "Kirschblüten - Hanami" (2008) und im kürzlich in den deutschen Kinos angelaufenen "Kirschblüten & Dämonen" an der Seite der verstorbenen Schauspiellegende zu sehen ist.