Nach telefonischer Drohung Nach Bombendrohung: Konzert von Rapper Mero abgebrochen

Ein Konzert des Rappers Mero (19) in der Ludwigsburger MHP Arena musste vorzeitig beendet werden. Wie das dortige Polizeipräsidium mitteilte, sei am Donnerstagabend bei der Rettungsleitstelle in Stuttgart eine telefonische Drohung eingegangen. Zwar seien die Behörden aufgrund des Wortlautes nicht von einer ernsten Bedrohungslage ausgegangen, dennoch wurde das Konzert in Absprache mit den Veranstaltern verkürzt.