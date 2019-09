Am Mittwoch hat sich der Geldgeber via Facebook zum neuesten Statement des Präsidiums um Robert Reisinger geäußert. In seinem Post verteidigt der Jordanier den Löwen-Trainer. Zur Erinnerung: In der Stellungnahme der Löwen-Bosse war auch Bierofka Thema. Reisinger und Co. sprachen darin unter anderem auch von einem möglichen Abschied des Trainers. "Der TSV 1860 München hat vor Daniel Bierofka existiert und er wird es auch nach ihm tun. Seine Verdienste um die Löwen schmälert das nicht."