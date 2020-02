Nach Staffel elf ist Schluss "Modern Family": Serienstars verabschieden sich mit letzter Lesung

Wie in Vergaras Bilderstrecke zu erkennen ist, konnte sich der Achtjährige die eine oder andere Träne am Mittwoch nicht verkneifen. Die Organisatoren der letzten Lesung scheinen mit so viel Gefühl jedoch schon gerechnet zu haben. Jesse Tyler Ferguson (44), der in der Serie Mitchell "Mitch" Pritchett verkörpert, veröffentlichte in seiner Instagram-Story ein Bild, auf dem ersichtlich wird, dass mit dem letzten Drehbuch zugleich Taschentücher ausgeteilt wurden.