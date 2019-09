Nach Spiel 11 ist schon Schluss "Schlag den Star": Max Mutzke zerlegt Teddy Teclebrhan mit 62:4

Doch was dann folgte, kam einer Demontage gleich. Ob "Bullen-Reiten", "Ablenken", "Blamieren oder Kassieren" - egal wie die Disziplin auch hieß, Mutzke eilte bei Spiel 4 bis Spiel 11 von Sieg zu Sieg. Und das, obwohl er sich in Spiel 10 beim Fechten sogar noch verletzte. Am Ende stand so nach nur elf Spielen ein überdeutliches 62 zu 4 auf der Anzeigentafel, das Teclebrhan selbst mit vier Siegen in den letzten vier Challenges (maximal 54 Punkte) nicht mehr hätte einholen können. Da musste auch der Schwabe mit der großen Klappe zum Schluss anerkennend feststellen: "Respekt Alter, sehr, sehr gut!"