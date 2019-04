Geretsried - Seit Montagnachmittag wird in einer sozialtherapeutischen Einrichtung in Geretsried/Gartenberg ein Patient vermisst. Der 65-jährige Herr Düxmann brach gegen 14 Uhr zu einem Spaziergang auf, von dem er bislang nicht zurückgekehrt ist. Zuletzt wurde er am S-Bahnhof Wolfratshausen gesehen, als er gegen 15 Uhr den Regionalbus 379 verließ und offenbar in die S7 Richtung München stieg.