Dramatische Stunden im Krankenhaus

Yoko kam bereits am 27. Juni zur Welt. Doch wie schon bei ihrem Erstgeborenen war es dramatisch. Denn Hönscheid lag "elfeinhalb Stunden" in den Wehen. Zum Teil allein, weil Peer den Sohn "zur Babysitterin" brachte und teils auf dem Krankenhausflur, "weil so viele Frauen gleichzeitig ihre Kinder bekamen", erinnert sie sich.