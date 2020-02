Nach Skiunfall Prinzessin Estelle hüpft trotz ihrer Krücken um die Wette

Die schwedischen Royals haben sich für die "Up and Jump"-Challenge im Grünen versammelt. Bei der Übung sollen in 31 Sekunden so viele Hampelmänner, wie möglich gemacht werden. Während Prinz Daniel in lockerem Rhythmus hüpft und Beine und Arme schwingen lässt, springt neben ihm sein Sohn Prinz Oscar (3) im Kreis. Schwester Estelle versucht, mit den beiden mitzuhalten und hüpft mit den Krücken so gut es geht mit. Gefilmt wurden die drei von Kronprinzessin Victoria. Die sportliche Aktion stammt von der Wohltätigkeitsorganisation "Generation Pep", die von der Kronprinzessin und ihrem Ehemann ins Leben gerufen wurde. Die Teilnehmer an der Kampagne sollen sich ebenfalls filmen und das Video auf Social Media teilen, heißt es in dem Post.