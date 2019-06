Nach Skandal um Nacktbilder Bella Thorne geht auf Whoopi Goldberg los

Bella Thorne (21, "Midnight Sun - Alles für dich") geht in mehreren Instagram Storys auf ihre Schauspielkollegin Whoopi Goldberg (63, "Sister Act") los. Unter Tränen greift sie Goldberg dabei massiv an: "Schäm dich, Whoopi. Schäm dich dafür, so etwas zu sagen." Goldberg hatte zuvor in der US-Talkshow "The View" Stellung zu dem Skandal rund um Thorne bezogen, die selbst Nacktfotos von sich veröffentlicht hatte, nachdem sie damit erpresst wurde. "Egal, wie alt man ist, man macht keine solchen Fotos", sagte Goldberg.