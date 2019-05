Nach Skandal um Hauptdarsteller Serie "Bull" muss künftig ohne Produzent Steven Spielberg auskommen

Dushku erhielt von CBS eine Entschädigung von 9,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet 8,4 Millionen Euro). Weatherly entschuldigte sich zudem in der "New York Times". Er habe Witze über einige Zeilen des Drehbuchs machen wollen und sei beschämt, dass er seine Kollegin damit beleidigt habe. Der Schauspieler verkörpert in der Serie Dr. Jason Bull, der mit seiner Firma Anwälte bei der Strategie in Geschworenen-Prozessen unterstützt.