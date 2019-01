Der 41-Jährige und seine Familie stünden noch immer unter Schock, erzählt er auf AZ-Nachfrage. "Wie kann so etwas richtig sein", fragt sich Malenboym. Wer von seinen Nachbar das geschrieben haben könnte, weiß er nicht. Eigentlich gebe es nur selten Probleme mit den Anwohnern, so der Wirt. Seit 2007 betreibt er das Restaurant in der Maxvorstadt, es ist das erste Mal, dass so etwas passiert.

Noch keine Anzeige

Die Fans des Restaurants bei Facebook reagieren entsetzt auf die wüste Botschaft: "Das jemand so was schreibt macht mich traurig und fassungslos. Lasst euch das Feiern nicht vermiesen", schreibt Sabine M. Ein anderer rät zur Anzeige.

Das hat Ben Malenboym auch vor: Nach den stressigen Feiertagen möchte er ein wenig Zeit mit der Familie verbringen. Danach will er mit dem Zettel auf die nächste Polizeiwache gehen. Das neue Jahr lässt er sich davon nicht vermiesen: "2018 war wunderbar, sagt er. Ich hoffe das nächste wird noch besser."

Antisemitismus und Rassismus nehmen zu

Miriam Heigl von der Fachstelle für Demokratie in München hat festgestellt, dass Derartiges öfter vorkommt. Betroffene und spezielle Beratungsstellen in München, aber auch in ganz Deutschland, berichteten, dass rassistische und antisemitische Beleidigung zunähmen. "In einem zunehmend aufgeheizten gesellschaftlichen Klima entladen sich menschenfeindliche Einstellungen immer häufiger in Form menschenverachtender Parolen und Taten", sagt sie.

In München wurden 2017 51 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund registriert, 2016 waren es noch 37. Heigl fordert eine klare gesellschaftliche Ächtung von antisemitischen und rassistischen Äußerungen. Außerdem sollen diese Delikte konsequent verfolgt werden.

Malenboym ist übrigens - auch wenn er ein israelisches Restaurant betreibt - aus Weißrussland und lebt seit 2005 in Deutschland.