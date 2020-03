Einmal waren die Gelsenkirchener dann aber doch nicht geordnet. Nach einem abgewehrten Eckball kam Joshua Kimmich an der Strafraumgrenze an den Ball. Der 25-Jährige zog per Volley ab und erzielte somit den entscheidenden Treffer des Abends. Auch etwas Glück war dabei – Kimmich tunnelte bei seinem Schuss gleich zwei Schalker.