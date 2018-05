Im Viertelfinale bekommt es der FCBB nun zunächst mit den Fraport Skyliners Frankfurt zu tun. Spiel eins findet am Samstag (20:15 Uhr) in München statt. Einen Vorgeschmack darauf, was in dieser Best-of-three-Serie auf sie zukommt, bekamen die Bayern kürzlich beim Auswärtsspiel in der Liga. Dort lagen sie zu Beginn des Schlussviertels mit 18 Punkten zurück, bevor sie die Partie doch noch drehen konnten. "Wir hatten vor Kurzem ein ganz schwieriges Spiel dort", erinnerte sich auch Nihad Djedovic bei Telekom Sport: "Wir müssen uns auf uns fokussieren und uns gut vorbereiten."