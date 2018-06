Nach Sieg gegen Saglam Huck über Huck: "Ein toller Krieger mit Köpfchen"

München - Neue Gewichtsklasse, neue Lust - alter Huck. Der langjährige Cruisergewichtsweltmeister Marco Huck, der keine Lust mehr hatte, sich in das Gewichtslimit runter zu hungern, ist nun nicht mehr nur ein harter, sondern eben auch ein schwerer Junge. Der 33-Jährige präsentierte sich bei seinem Comeback bei Petkos Fight Night in Unterschleißheim nach seinen beiden Niederlagen gegen Mairis Briedis (Lettland) und Alexander Usyk (Ukraine) im Jahre 2017 nun also endgültig als Schwergewichtler.