Nach Sieg gegen die Kölner Haier Nach Sticheleien von Pinizzotto: Jetzt spricht EHC-Coach Jackson

Am Sonntag trafen die beiden erstmals seit Pinizzottos unfreiwilligem Wechsel zu den Kölner Haien aufeinander. Schon im Vorfeld hatte Pinizzotto im exklusiven AZ-Interview gegen Jackson geschossen, er sprach davon, "Lieblingsfeinde" zu treffen, dass er in München "fast den Spaß am Eishockey verloren" habe und "Trainer Jackson und ich sicher nicht herausragend miteinander ausgekommen" seien.