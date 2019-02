Nach sieben Jahren Verlobung Sarafina Wollny heiratet noch in diesem Jahr

Bei Deutschlands bekanntester Großfamilie steht 2019 eine Hochzeit an! Sarafina Wollny und ihr Freund Peter sind seit acht Jahren ein Paar und bereits sieben davon verlobt. Nun werden sie endlich Nägel mit Köpfen machen und sich noch in diesem Jahr das Jawort geben. Was sagt Mama Silvia Wollny (54) dazu?