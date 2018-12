Nach sieben Jahren als Dr. Niklas Ahrend "In aller Freundschaft": Roy Peter Link steigt aus!

Wechsel zum Spin-off

Link war bereits in zahlreichen Fernsehformaten zu sehen. Von 2008 bis 2010 wirkte er etwa in der Sat.1-Serie "Anna und die Liebe" mit. Ab 2012 gehörte er zum Ensemble von "In aller Freundschaft". 2015 wechselte Roy Peter Link als Dr. Niklas Ahrend von der Leipziger Sachsenklinik ("In aller Freundschaft") an das Johannes-Thal-Klinikum ("In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte") in Erfurt. Dort übernahm er die Ausbildung der jungen Assistenzärzte, hielt aber immer den Kontakt zu seinen alten Kollegen. Künftig werden sie in Erfurt und in Leipzig ohne ihn auskommen müssen ...