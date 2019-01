Nach Shitstorm wegen homophober Tweets US-Comedian Kevin Hart erklärt und entschuldigt sich ausführlich

Er appelliert an die LGBTQ-Gemeinschaft

Vielleicht kommt die Moderation auch für Hart nun doch wieder infrage. Und vielleicht erklärte er deswegen in einer langen Rede in seiner Show "Straight from the Hart" noch einmal, was es mit den Tweets auf sich hatte. Unter anderem erzählt Hart, dass der Umgangston auf Twitter damals ein anderer war: "Wir dachten, es wäre in Ordnung so zu reden, weil wir auch untereinander so geredet haben. Jetzt ist das falsch." Mittlerweile sei er auch umgeben von Menschen aus der LGBTQ-Szene "und mir ist jetzt bewusst, was diese Worte in ihnen auslösen und warum sie sagen: 'Dieser Scheiß ist verletzend nach allem, was ich durchgemacht hab.'"