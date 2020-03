Nach Sexualdelikt Nicki Minajs Ehemann wurde erneut verhaftet

Den Ehemann von Nicki Minaj (37, "Queen") holt dessen Vergangenheit ein. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde Kenneth Petty (41) am Mittwoch im US-Bundesstaat Kalifornien verhaftet. Der Grund: Er habe es versäumt, sich dort als verurteilter Sexualstraftäter zu registrieren. Nach einer Verurteilung in New York und seinem Umzug im vergangenen Jahr wäre er dazu verpflichtet gewesen. Zum ersten Mal sei dies bereits im November bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, doch Petty habe auch dann, nach einer Strafzahlung von 20.000 US-Doller und mehreren Stunden im Gefängnis, nicht reagiert.