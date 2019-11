Nach Serien-Aus im März 2020 "Lindenstraße": Kulissen und Kostüme wandern ins Museum

So soll etwa die Küche von Helga Beimer, gespielt von Serien-Urgestein Marie-Luise Marjan (79), im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt werden. Ebenso die Bushaltestelle "Lindenstraße/Kastanienstraße". Anna Zieglers (Irene Fischer, 59) und Mutter Beimers Bademäntel wandern zusammen mit den Speisekarten des Lokals "Akropolis" in die Deutsche Kinemathek in Berlin. Das "Akropolis" selbst sowie das "Café Bayer" können ab kommendem Jahr dann im Technik Museum Speyer begutachtet werden.