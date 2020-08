Nach seinem Show-Auszug "Promi Big Brother": Wie schwer trafen Ramin Abtin die Nominierungen?

Nun hat es auch Ramin Abtin (48) erwischt. Kurz vor dem "Promi Big Brother"-Finale, am 28. August um 20:15 Uhr live in Sat.1, musste der Coach der Abnehm-Show "The Biggest Loser" und ehemalige Kickbox-Weltmeister die Sendung verlassen. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Abtin über seine Zeit im TV-Container. Keiner der Kandidaten fand sich so oft auf der Nominierungsliste wie er.