Nach seinem plötzlichen Tod Luke Perrys Verlobte Wendy Madison Bauer bricht ihr Schweigen

Am 4. März hatte Luke Perrys Sprecher den Tod des Schauspielers in einer Erklärung bekannt gegeben. Er starb an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Der "Beverly Hills, 90210"-Star sei in seinen letzten Stunden "von seinen Kindern Jack und Sophie, seiner Verlobten Wendy Madison Bauer, seiner Ex-Frau Minnie Sharp, seiner Mutter Ann Bennett, seinem Stiefvater Steve Bennett, seinem Bruder Tom Berry, seiner Schwester Amy Coder und anderen engen Familienmitgliedern und Freunden" umgeben gewesen.