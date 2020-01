Sie gehörten zu den ruhigeren Campern. Haben Sie sich das von Anfang an so vorgenommen?

Ich bin von Natur aus eher der Überlegte und ich musste erst mal meine Rolle im Camp finden. Dann kam noch die Kraftlosigkeit hinzu, da konnte ich dann keine Witze reißen, das haben andere besser hinbekommen und waren von Anfang an viel lauter. Die haben sich am Ende aber auch selbst eliminiert. Ich wollte mich nicht so in den Vordergrund drängen. Am Ende hatte ich aber mehr Interaktion mit denen, die nicht so laut waren, und habe mich mit diesen auch am besten verstanden.