Die "Jump"-Bikes gibt es bereits in Berlin. Uber-Manager Christian Freese zufolge ist das Konzept in der Bundeshauptstadt ein voller Erfolg. "Die Leihräder sind in Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr eine echte Alternative zum eigenen Auto. Pendler gelangen mit ihnen von der Bus- oder Bahnstation bis direkt vor ihre Haustür oder ins Büro. Auch zu Randzeiten und für Querverbindungen erleichtern Jump-Bikes die Fahrt ans Ziel. Wir freuen uns, diese Flexibilität nun auch nach München zu bringen", so Freese.