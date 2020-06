Ozzy Osbourne: "Es wird so langsam"

Es gehe dem Sänger langsam aber stetig besser, berichtet die Musik-Website "NME" unter Berufung auf einen Auftritt Osbournes in der US-Show "The Talk", die unter anderem von seiner Frau Sharon (67) mitmoderiert wird. Die Corona-Krise sei in gewisser Weise dabei sogar hilfreich, denn Osbourne sei noch nie so lange am Stück zuhause gewesen, wie er erklärte. "Mir geht es besser", meinte demnach der 71-Jährige, für den es ein langer Prozess sei, "aber es wird so langsam".