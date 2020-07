Nach schweren Vorwürfen Ellen DeGeneres entschuldigt sich bei ihrem Team

Offensichtlich sei dies jedoch nicht der Fall: "Das tut mir leid. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es das Gegenteil von dem ist, was ich mir erhofft habe." Sie übernehme auch die Verantwortung für sämtliche Missstände. Es seien gemeinsam mit der Produktionsfirma Warner Bros. bereits Schritte eingeleitet worden, um die Vorkommnisse intern aufzuarbeiten. Sie selbst sei jedoch nicht in der Lage, den Überblick zu behalten. Deswegen habe sie sich in der Vergangenheit darauf verlassen, dass andere ihre Arbeit in ihrem Sinne erledigen.