Nach schwerem E-Bike-Unfall Howie Mandel: Simon Cowell geht es "spektakulär gut"

Simon Cowell ist gleichzeitig Erfinder und Jurymitglied der britischen und US-amerikanischen Castingshows "Britain's Got Talent", "The X Factor", "America's Got Talent" und "The X Factor USA". Mit Lebensgefährtin Lauren Silverman (43) hat er einen sechsjährigen Sohn, zudem lebt Silvermans 14-jähriger Sohn aus einer früheren Beziehung im Haushalt. Die Familie war im Krankenhaus bei ihm.