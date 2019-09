Nach schwerem Autounfall Kevin Hart: Genesungswünsche von Dwayne Johnson und Co.

US-Schauspieler Kevin Hart (40, "Central Intelligence") hatte am Sonntag einen schweren Autounfall in den Malibu Hills. Medienberichten zufolge wurde er mit Rückenverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dass es dem Comedian gesundheitlich schlecht geht, lässt auch seine Kollegen aus TV und Film nicht kalt. Via Social Media erreichen den 40-Jährigen zahlreiche Genesungswünsche.