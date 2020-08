Nach Schulter-Operation Pink: Liebevolle Genesungswünsche an Ehemann Carey Hart

Pinks (40) Ehemann Carey Hart (45) ist an der Schulter operiert worden. Auf Instagram postete die US-Sängerin ("Just Give Me a Reason") am Mittwoch (26. August) einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus, der den Motocrossfahrer kurz nach dem Eingriff zeigt. In der Bildunterschrift macht sie ihm eine Liebeserklärung - und zieht einen Vergleich mit einem Comic-Superhelden.