Nach Schuldspruch in New York Kampf noch nicht vorbei: Die Reaktionen auf das Weinstein-Urteil

Die Stiftung "Time's Up" veröffentlichte eine Stellungnahme von insgesamt 23 Frauen, die Weinstein ebenfalls Übergriffe vorwerfen. Darunter befinden sich auch bekannte Schauspielerinnen wie Ashley Judd (51) oder Rosanna Arquette (60). In dem offenen Brieg heißt es unter anderem, es sei eine "neue Ära der Gerechtigkeit" eingeläutet worden. In ihrem Statement beklagen sich die Frauen jedoch auch, dass die Jury Weinstein nicht in allen Anklagepunkten schuldig sprach. "Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei", heißt es.