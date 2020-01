Denn plötzlich war dieses ewig blonde Mannsbild überall. Im öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehen, auf etlichen Buchtiteln, in den Supermarktregalen, im Teatro, auf der Messe, in den Eisdielen, beim FC Bayern und natürlich in seinem eigenen Bermudadreieck am Platzl – zwischen Südtiroler Stuben, Orlando und dem Gourmet-Lokal Alfons, vormals Schuhbecks Fine Dining im Boettners (dem vormaligen Traditionsrestaurant Boettners). Die Gerüchteküche brodelt aufgrund seiner Omnipräsenz seit Jahren: Verzettelt sich Schuhbeck etwa – vielleicht auch finanziell?