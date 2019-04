Kontingentierungen wie in US-Nationalparks?

Bei einer bestimmten Klientel verpuffen die oft mit viel Liebe zum bürokratischen Detail entworfenen Verhaltensregeln wirkungslos, weiß Umweltexperte Schmidt. Wenn der Druck auf die naturnahen Naherholungsgebiete besonders im Umfeld der Ballungsräume weiter zunehme, werde man um Kontingentierungen – wie man es in anderen Ländern bereits praktiziere – nicht herumkommen. In den USA beispielsweise wird beim Betreten der Nationalparks Eintritt fällig.

Wenn es um das Geschäft mit Touristen geht, scheinen freilich etwas andere Regeln zu gelten. Traditionell starten im Sommer an den Wochenenden Dutzende von Flößen in Wolfratshausen zu biergeschwängerten Touren nach München zu Preisen um die 150 Euro pro Person. Meist an Bord: Live-Kapellen, während laute Musik für die individuellen Isar-Benutzer nach der neuen Verordnung verboten ist. Und nach Promillegrenzen wird die feuchtfröhlichen Flößer wohl auch in Zukunft niemand fragen.