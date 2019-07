Nach Schlägerei in Schweden Rapper ASAP Rocky drohen bis zu sechs Jahre Haft

Was war geschehen? Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, war am vergangenen Wochenende in der schwedischen Hauptstadt in eine Schlägerei verwickelt. "TMZ" hatte Handy-Aufnahmen des Vorfalls veröffentlicht, in welchen vermeintlich ASAP Rocky zu sehen ist, wie er einen Mann zu Boden wirft und dann mit seinen Begleitern auf ihn einschlägt. Daraufhin wurden der 30-Jährige und zwei weitere Männer festgenommen. Der Rapper veröffentlichte seinerseits ein Video bei Instagram, in dem er und seine Begleiter den Mann mehrfach auffordern, zu gehen - ohne Erfolg.