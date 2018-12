Nach Scheitern der Ehe Live-Show unterbrochen, Appell an Fans: Chaos um Cardi B und Offset

Er unterbrach ihre Live-Show, um sie zu bitten, zu ihm zurückzukommen, jetzt nimmt Cardi B (26, "Invasion of Privacy") ihren Ex Offset (27) in Schutz. Die Rapperin appellierte an ihre Fans, Offset nicht weiter in den sozialen Medien zu beschimpfen. In einem Video auf Instagram erklärte sie: "Ich weiß, viele sind sauer auf mich, weil sie das Gefühl haben, dass ich den Vater meines Babys verteidige. Sie glauben, ich werde mit ihm wieder zusammenkommen. Ich sage nicht, dass ich wieder zu ihm zurückgehe. Ich mag nur dieses Online-Mobbing nicht."