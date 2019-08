Danach hagelte es reichtlich Kritik - an den Spielern, an deren Leistung, aber auch am Trainer. Vor der nächsten Auswärtsfahrt der Sechzger beim Chemnitzer FC (Freitag, 18 Uhr/MagentaSport und im AZ-Liveticker) wird der 40-Jährige emotional - und nimmt noch einmal Stellung zu seinen Aussagen. "Jetzt sind wir genau bei dem Punkt", sagte Bierofka am Donnerstag vor der Abreise der Sechzger zu den Sachsen.