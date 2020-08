Geschäftsführer Rudolf Kapfhammer hat die Zeit genutzt, um die Ladeneinrichtung zu modernisieren. "Grundsätzlich ist unser neuer Laden sehr schön geworden und das Geschäft lief in den ersten Monaten gut an", so Michael Riedl. Auch nach dem Corona-Lockdown. "Aber seitdem geht’s rapide bergab." Kauffreudige Touristen gibt es gerade nicht. Aber auch Riedl ist optimistisch. "Wir modernisieren in der nächsten Zeit noch unsere Schaufenster und hoffen auf bessere Zeiten." In Rente gehen möchte der 64-jährige Riedl jedenfalls noch lange nicht.

"Wir sind den Münchnern sehr dankbar"

Das Café Segafredo am Rindermarkt musste während der Sanierungsarbeiten komplett schließen. Chef Luca Gazzo und sein Mitarbeiter Denis Drusian haben in der Zwischenzeit jeweils in ihrer italienischen Heimat gearbeitet. Der dritte Mitarbeiter Gennaro Sabino war während der Schließung in verschiedenen Münchner Lokalen tätig. Seit drei Monaten ist das italienische Trio wieder zurück und auch die Stammkunden entdecken peu à peu ihr Lieblingscafé wieder.

"Wir sind den Münchnern sehr dankbar für die Treue. Wenn auch bei dem ein oder anderen die Italienisch-Kenntnisse ein wenig eingerostet sind", so Drusian mit einem Augenzwinkern. Die Münchner werden es verkraften. Und haben nun wieder die Gelegenheit, auf einen italienischen Plausch. Gratis zum Espresso dazu. In ihrem wiederbelebten Traditionshaus am Rindermarkt.

