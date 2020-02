Nach Samantha Downings Bestseller "Meine wunderbare Frau": Nicole Kidman produziert Thriller mit Amazon

In "Meine wunderbare Frau" geht es um ein durchschnittliches, seit 15 Jahren verheiratetes Paar aus der Vorstadt, das seine Ehe nach und nach durch eine Reihe von Morden wieder in Schwung bringt. Kidman, die zuletzt im Fox-News-Drama "Bombshell" zu sehen war, soll darin aber nicht die Hauptrolle spielen. Ihre Produktionsgesellschaft Blossom Films war unter anderem an der HBO-Erfolgsserie "Big Little Lies" beteiligt, wo sie neben Reese Witherspoon (43) und Shailene Woodley (28) brillierte.