Nach rund neun Jahren Beziehung Tina Ruland bestätigt Trennung von ihrem Lebensgefährten

Die in Köln geborene Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle der Uschi an der Seite von Til Schweiger (55) im Kultfilm "Manta, Manta" berühmt. Seitdem folgten zahlreiche weitere Rollen in unterschiedlichsten Produktionen, zuletzt im "Traumschiff"-Ableger "Kreuzfahrt ins Glück" im ZDF. 2018 nahm sie außerdem an der RTL-Show "Let's Dance" teil, belegte dort allerdings den letzten Platz.