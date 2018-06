Nach rund einem Monat Beziehung Ariana Grande und Pete Davidson beziehen New Yorker Luxus-Wohnung

Irgendwie geht das bei Ariana Grande (24, "Dangerous Woman") alles unfassbar schnell. Anfang Mai erfolgte die Trennung von Rapper Mac Miller (26) nach zwei Jahren Beziehung, wenige Tage später kam sie mit Komiker Pete Davidson (24, "Just For Laughs All Access") zusammen, vor rund zwei Wochen wurde die Verlobung der beiden bekannt und jetzt zog das junge Paar gemeinsam in ein rund 14 Millionen Euro teures Luxus-Appartement im New Yorker Stadtteil Manhattan. Ob Grande und Dickinson die Wohnung gekauft haben oder zur Miete wohnen, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.