Berchtesgaden - Seit 26. Mai wurde ein 27-jähriger Franzose am Kehlstein in den Berchtesgadener Alpen vermisst, am vergangenen Montag hat ein Polizeibergführer den Leichnam des Wanderers gefunden. Der Franzose lag abseits der Dahlsenwinklstraße auf rund 1.400 Metern Höhe.