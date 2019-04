Nach rund 17 Jahren Dave Bautista beendet offiziell seine Wrestler-Karriere

Die Schauspielerei ruft

Schon vor Jahren hat sich Bautista ein zweites Standbein mit der Schauspielerei geschaffen. Erstmals spielte er 2010 in "Wrong Side of Town" in einem Film mit. Es folgten zahlreiche weitere Engagements - auch in großen Produktionen. So tauchte er unter anderem auch in "Riddick" (2013) und "James Bond 007: Spectre" (2015) auf. Am bekanntesten dürfte er Filmfans allerdings für die Rolle des Drax in der "Guardians of the Galaxy"-Reihe und in "Avengers: Infinity War" sein. Es wird erwartet, dass Bautista auch im dritten "Guardians"-Teil auftauchen wird.