Nach rund 15 Jahren Ehe US-Schauspieler Joey Lawrence lässt sich scheiden

Zuvor war Lawrence von bereits von 2002 bis 2005 verheiratet. Chandie war allerdings seine Jugendliebe, die er bereits mit 16 Jahren in einem Vergnügungspark kennenlernte und nach dem Scheitern seiner ersten Ehe zur Frau nahm. Bekannt wurde Lawrence vor allem für seine Rolle des Joey Russo in der Comedyserie "Blossom", die er von 1990 bis 1995 einnahm. Als Musiker feierte er zudem vor allem in Großbritannien einige Erfolge.