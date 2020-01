Nach Rassismus-Vorwurf "Die Simpsons": Hank Azaria wird nicht länger Apu sprechen

Der Charakater, der in der Show als Austauschstudent aus Indien in die USA kam, hatte des Öfteren für Publikumskritik gesorgt. Azaria als weißer Sprecher versah Apu mit einem stark überspitzten indischen Akzent, was einige als rassistisch empfanden. Die Diskussion kam insbesondere durch eine Doku namens "The Problem with Apu" des Comedians Hari Kondabolu (37) im Jahr 2017 auf. Darin erläutern indischstämmige US-Amerikaner, welche Diskriminierungserfahrungen sie mit dem Charakter verbinden.