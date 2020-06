Nach Rassismus-Eskalation Blake Lively und Ryan Reynolds spenden an Bürgerrechtsorganisation

Das Schauspielerpaar Ryan Reynolds (43, "Deadpool") und Blake Lively (32, "Gossip Girl") spendet 200.000 Dollar an die amerikanische Bürgerrechtsorganisation NAACP (National Assiociation for the Advancement of Colored People). Auf Instagram teilen die beiden einen Text, der ihre eigenen Privilegien als weiße Menschen in den USA aufzeigt. Die Spende und der Text folgen den heftigen Protesten in Amerika, die ausgebrochen sind, als mit George Floyd erneut ein schwarzer Amerikaner nach einer Festnahme ums Leben kam.